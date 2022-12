Ad Acquasparta una panchina rossa contro la violenza sulle donne: "In Umbria 23 casi al giorno"

ACQUASPARTA - "Negli ultimi cinque anni, pur non essendoci stati femminicidi, sono state 3mila le donne che si sono rivolte ai centri anti-violenza della regione, quasi 300 a Perugia, 230 a Terni. In media 23 casi al giorno".

Il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, cita i recenti report sulla violenza di genere parlando delle iniziative in corso per sensibilizzare i cittadini su un'emergenza che non si arresta.

Tra queste l'inaugurazione della panchina rossa, “un segno permanente di attenzione contro questo fenomeno aberrante, di qualsiasi livello e gravità. Per questo l’amministrazione comunale ha voluto iniziare questo percorso di costante attenzione per sensibilizzare tutta la comunità cittadina con l’obiettivo di realizzare quel cambiamento culturale e sociale necessario per debellare definitivamente il femminicidio e la violenza fisica, psichica e morale contro le donne” dice Montani.

In Umbria i dati Istat dicono che il 5,2 per cento delle donne con almeno 15 anni di età ha subito violenze in ambito domestico. Il dato rivela una percentuale superiore alla media italiana, che non raggiunge il 5 per cento.

Il 9,1 per cento delle donne umbre tra 16 e 70 anni ha invece subito violenza fisica o sessuale dal proprio partner negli ultimi 5 anni contro il 7,7 della media italiana.