Ad Acquasparta il convegno dell'associazione carabinieri su rispetto, legalità e pace

ACQUASPARTA - Il significato del rispetto, della legalità e della pace nella società di oggi e la loro applicazione nella scuola e nello sport sono i temi al centro del convegno organizzato dalla sezione di Acquasparta dell'associazione nazionale carabinieri.

Appuntamento il 20 aprile, alle 10 e 30, a palazzo Cesi, con gli interventi di Fausto Cardella, già procuratore generale presso la corte d’appello di Perugia e attualmente garante di ateneo dell’università di Perugia, don Alessandro Fortunati, parroco di Acquasparta e direttore dell’ufficio cultura e della biblioteca e archivio storico della diocesi di Orvieto-Todi, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria e Giuseppe Meglio, già generale dell’arma dei carabinieri.

L’incontro, moderato da Roberto Romani, presidente della sezione Anc di Acquasparta, sarà aperto dai saluti istituzionali di Paola Agabiti, assessore alla cultura della Regione Umbria, Giovanni Montani, sindaco di Acquasparta, Maria Cristina Zenobi, presidente dell’associazione “Nel nome del rispetto” e Antonio Cornacchia, già generale dei carabinieri e Ispettore regionale dell’Anc.



Il convegno, organizzato in collaborazione con l’associazione, che da anni si spende per rilanciare questo concetto tra i giovani, è patrocinato dal Comune di Acquasparta e vedrà la partecipazione di alcune classi dell’istituto comprensivo di Acquasparta.Il Comune di Acquasparta riceverà il gagliardetto dell’associazione, ormai divenuto il simbolo del “Rispetto” in molte realtà cittadine nazionali, donato a quelle amministrazioni comunali che hanno dimostrato concretamente la loro sensibilità verso ogni forma di rispetto. Dopo il Comune di Acquasparta, il gagliardetto fregerà a breve quelli di Montefranco e Barletta.