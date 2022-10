Acquasparta. In ricordo di mamma Sandra, un dono per l'Amc98

ACQUASPARTA Un dono per la Polisportiva Amc98 in ricordo di mamma Sandra. Protagonisti i fratelli Baiocco, Elena, Giacomo e Leonardo che hanno voluto rendere omaggio alla memoria della mamma scomparsa improvvisamente l'11 settembre scorso, con un gesto a beneficio della comunità sportiva locale. Il regalo, un armadio per materiale di segreteria, è stato consegnato nei giorni scorsi con una piccola cerimonia presso la sede della Polisportiva.

«A nome mio e di tutta la società sportiva che rappresento- ha detto il presidente Claudio Ricci - dai dirigenti, allo staff tecnico, agli atleti, intendo ringraziare la famiglia Baiocco per questo importante gesto. L’armadio che ci è stato donato è molto utile e testimonia la vicinanza e l’apprezzamento delle persone per l’attività, sia sportiva che sociale, che portiamo avanti da tanti anni».

Duecentotrenta iscritti tra settore giovanile, squadra femminile e prima squadra, che milita in nel campionato regionale Promozione, per una società sportiva che rappresenta tre paesi. Castel todino, Acquasparta e Montecastrilli.

«Questo gesto - hanno spiegato Elena, Leonardo e Giacomo durante la cerimonia di consegna - ha per noi una duplice valenza. Per prima cosa vogliamo rendere omaggio alla memoria di nostra madre Sandra, che per tanti anni ha accompagnato i nostri figli al campo sportivo o al palazzetto per fare sport; e poi, con questo piccolo segnale d’attenzione vogliamo sottolineare l’importanza che la polisportiva Amc98 ha assunto nel corso degli anni nel tessuto sociale dei comuni di Acquasparta e Montecastrilli. L’impegno quotidiano che tutti i dirigenti, a partire dal presidente Ricci, i collaboratori, i tecnici e i sostenitori mettono in diversi ambiti, è sempre più apprezzato dalla comunità, e per noi era importante contribuire con questa donazione a rendere il loro lavoro un po’ meno gravoso».

Alla cerimonia erano presenti due dei nipoti della compianta Sandra Romani, Gabriele e Giulio, calciatori in erba, che militano nelle squadre del settore giovanile dell’Amc98.