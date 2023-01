Acquasparta punta tutto sul Rinascimento. Il sindaco Montani:«La festa tra le più importanti dell'Umbria»

ACQUASPARTA Acquasparta punta tutto sul Rinascimento per diventare "borgo della rinascenza". Ovvero un territorio che riconosce la propria identità nelle tradizioni e nei costumi che legano la città a quest'epoca.

Ad annunciarlo lo stesso sindaco Giovanni Montani e l'assessore alla cultura Guido Morichetti.

«Il consiglio comunale, all’unanimità - spiegano - nello statuto ha inserito la Festa del Rinascimento come la manifestazione principale del territorio in quanto parte integrante dell'identità storica, sociale e culturale della comunità.

Queste rievocazioni non sono più feste periodiche o nostalgiche ma eventi identitari contemporanei che riguardano la socialità nel suo complesso e determinano ricadute culturali, turistiche e economiche molto positive sul territorio.

Oggi, il festival del Rinascimento è stato inserito dalla Regione fra le venti manifestazioni storiche dichiarate di alto interesse culturale in Umbria, classificandosi al quinto posto. Per Acquasparta - proseguono - è il fiore all’occhiello di un programma di eventi che solo nel 2022 ne ha contati almeno ottantasette fra maggiori e minori».

Un appuntamento giunto alla sua ventitreesima edizione che negli ultimi anni ha ricevuto il supporto della Fondazione Carit, Regione Umbria e il Mic.

«Si lavora già per la prossima edizione di giugno - continuano - che si preannuncia molto interessante e attrattiva per i cittadini e i turisti che stanno aumentando sempre di più, per una presenza media annua di 25mila persone circa. E' una festa giovane rispetto ad altre che festeggiano già i cinquant'anni come Narni e Sangemini, ma ha bruciato molte tappe e per questo si è attestata tra le migliori cinque dell'Umbria. Si potrebbe dire – concludono Montani e Morichetti - che se Narni è la città dell'anello, Acquasparta è il borgo della rinascenza».