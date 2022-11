Acquasparta, mentre sistema la spesa nella sua auto sparisce la borsa dal sedile: Indagini in corso

ACQUASPARTA - Aveva fatto la spesa in un supermercato di Acquasparta e, quando è tornata in auto, stava sistemando le buste nel portabagagli. In quel frangente le sono caduti gli occhiali e mentre la donna si è abbassata per recuperarli qualcuno, approfittando del momento di distrazione, le ha portato via la borsa che era appoggiata sul sedile. Sparita insieme al contenuto, denaro ed effetti personali.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri per denunciare l'episodio, che si è verificato nella tarda mattinata nel parcheggio di fronte a un market della città.

Ora sono in corso le indagini dei militari per far luce sul furto messo a segno in pieno giorno.