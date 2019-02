© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUASPARTA Ad Acquasparta iniziano i festeggiamenti di carnevale. Il 17 febbraio sarà, infatti, la prima delle tre domeniche di sfilate, giochi e scherzi in piazza in programma. Grande attesa per i tre nuovi grandi carri allegorici che, come ogni anno, caratterizzeranno il Carnevale dei bambini di Acquasparta e la parata principale per le vie del paese: a stupire grandi e piccini ci saranno i maestosi carri dedicati a Pinocchio, ai Super pigiamini e ad Heidi, da cui verranno lanciati sul pubblico gadget, caramelle e palloni. I bambini potranno divertirsi anche salendo a bordo degli ormai tradizionali mini-carri ‘Il brucomela’, ‘Il trenino’, ‘La diligenza’, ‘La regina del mare’ e ‘Le tazze girevoli’.In questa prima domenica, durante la parata si potrà assistere anche allo spettacolo di majorette, con le Spartanes cadette e le Dancing majorettes Mentana Roma accompagnate dalla musica del Gruppo bandistico Città di Acquasparta. Durante la giornata si potrà anche danzare sulle note dell’orchestra spettacolo ‘Vanessa Moro’.Collateralmente, da venerdì 15 a domenica 17 febbraio, nel palazzo della cultura ‘Matteo d’Acquasparta’, dalle 16 andrà in scena ‘Eventi a palazzo: arte, cultura, gusto e divertimento in un carnevale di emozioni’, iniziativa grazie alla quale i visitatori potranno immergersi in un percorso di gusto, intrattenimento, cultura, arte e divertimento, con stand gastronomici, musica, letteratura, mostre e benessere.I festeggiamenti e le parate con i carri si ripeteranno le domeniche 24 febbraio e 3 marzo, mentre dal 22 febbraio al 3 marzo tutte le sere si potranno degustare i piatti tipici del territorio nella taverna ‘La cantina’, aperta anche a pranzo su prenotazione nelle due domeniche.