Acquasparta, elezioni amministrative: gli ultimi giorni di campagna elettorale sono al vetriolo

ACQUASPARTA Elezioni amministrative. Si infiamma la sfida fra il sindaco uscente Giovanni Montani e lo sfidante Claudio Ricci che in questi ultimi giorni di campagna elettorale non si risparmiano stoccate al vetriolo.

Ad accendere la miccia alcuni progetti relativi a opere pubbliche, in particolare la scuola su cui, secondo la lista Fare Comune, l'amministrazione in carica sarebbe stata carente.

«Stiamo assistendo - commenta Claudio Ricci - allo spettacolo di un'amministrazione che per cinque anni è stata latitante e che invece nell'ultimo mese si è adoperata nel realizzare lavori urgenti, anche affidando incarichi diretti.

Per quanto ci riguarda - continua - mi sono circondato di persone capaci, che hanno tanto tempo da dedicare alla comunità di Acquasparta e alle sue 8 frazioni, completamente abbandonate in questi cinque anni».

Fra i progetti principali sanità e scuola. «Se sarò eletto - chiude - metterò in atto una serie di interventi come quello sul distretto sanitario. I nostri avversari ci hanno fatto la campagna elettorale del 2019 e invece poi non hanno mosso una paglia, nonostante i solleciti dell'Asl».

Accuse che Montani e il suo gruppo rispediscono al mittente. «Le polemiche degli avversari - spiegano - alimentate dal livore dell'ex vicesindaco, sono ascrivibili a un sentimento che poco ha a che vedere con il bene di Acquasparta e dei suoi cittadini. Questo è dimostrato anche dal fatto che un candidato di una lista sostenuta dal Pd è regolarmente iscritto a Fratelli d'Italia. Una contraddizione insolita che lascia molti interrogativi: come si interfacceranno sulle politiche sociali vista la totale diversità di visione? Noi abbiamo una visione aperta e plurale ma ben definita che propone una squadra seria e affidabile e la cittadinanza ne è perfettamente consapevole».

Botta e risposta. «La lista è civica - ha tenuto a precisare lo stesso Romano - e ho tenuto fuori Fratelli d’Italia da questa assurda polemica. Io non ho nessun livore, ma come ha confermato Ricci sono andato via perché le cose non andavano. La verità è che siamo di fronte a una giunta spaccata, non a caso si era ritirata dalla corsa anche l’assessore Marcucci, così come altri due consiglieri. Se l’attuale sindaco mi accusa di stare con il Pd, lui si scorda che la sua lista è appoggiata da persone che sostengono quello stesso partito in Umbria».

I progetti del gruppo guidato da Montani. «Sono stati pubblicati dei video sugli infissi danneggiati della scuola, che sono sempre stati una nostra priorità. A dimostrarlo, l'arrivo nel pomeriggio dello stesso giorno del finanziamento per rifarli che aspettavamo dal 2021. Stessa storia per la ciclopedonale - precisano - dicono che abbiamo perso il finanziamento di 600mila euro del loro progetto, ma in realtà si é aderito ad un altro che aumenta i territori coinvolti e il cui finanziamento ammonta a 2 milioni di euro».

Anche qui, la risposta di Ricci non si è fatta attendere. «In merito alla ciclopedonale - chiude - il finanziamento, di 690mila euro e non 600mila, riguardava un progetto intercomunale ed è stato perso per imperizia. Il nuovo progetto paventato da Montani, riguarderà il medesimo tratto dell'antica via Flaminia prolungato fino a Bevagna ma non esiste ancora un progetto definitivo né tanto meno finanziato».