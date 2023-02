Acquasparta, affido familiare. Comunità chiamata a sostenere i minori in difficoltà

ACQUASPARTA Affido familiare. Valore e risorsa preziosa per restituire senso alla vita. Questo il tema centra dell'incontro pubblico che si svolgerà ad Acquasparta il 9 febbraio alle 15,30 nella Sala del Trono di Palazzo Cesi. La prima tappa del percorso di sensibilizzazione che interessa tutti i comuni della zona sociale 10.

«L’affido familiare - ricorda il comune - è una risorsa sempre più importante per le nostre comunità in quanto rappresenta uno strumento di aiuto e di sostegno fondamentale per bambini o ragazzi che vivono situazioni di fragilità.

In una comunità unita in cui la responsabilità dei figli deve essere una responsabilità sempre più condivisa e in cui le famiglie non possono più pensare di crescere i figli in modo isolato - prosegue l’amministrazione - l’affido diventa un valore e una risorsa, possibile per tutti, capace di orientare e ridare senso alla vita di tanti bambini e ragazzi attraverso questa forma temporanea di accoglienza.

L’affido familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a un minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità. Si tratta di un’accoglienza che può essere preziosa in particolari situazioni della vita e per famiglie che hanno problemi sociali o economici o ancora per bambini che non hanno genitori o adulti stabili che possano prendersi cura di loro».