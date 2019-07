© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO Acqua, l'Auri stoppa gli aumenti retroattivi delle tariffe e bacchetta il Sii: troppo alti i costi di gestione. La richiesta di conguagli tariffari è giuridicamente illegittima, scrive l'Autorità regionale, nella lettera inviata il 13 giugno al presidente Stefano Puliti e al sindaco di Terni, Leonardo Latini, coordinatore dei Comuni del sub ambito 4. La vicenda è relativa alla rimodulazione delle tariffe del servizio idrico deliberate proprio dall'Auri il 28 dicembre 2018 recependo le direttive dell'Arera. Una rivisitazione che, a fronte di una diminuzione dei costi per le utenze domestiche, imponeva una stangata su alberghi, imprese zootecniche e autolavaggi peraltro doppia poiché sarebbe stata retroattiva anche per tutto il 2018 visto che la norma dell'autorità nazionale era del 2017 e ci si era adeguati in ritardo. Dopo le lamentele delle associazioni di categoria, a giugno, peraltro qualche giorno dopo le annunciate dimissioni dell'ex presidente Betti sostituito l'altro ieri dal sindaco di Todi Ruggiano, la risposta dell'Auri all'istanza datata 27 febbraio 2018 con la quale il Sii formulava la proposta di incremento tariffario retroattivo per il 2018 e il 2019 per un importo di 6 milioni di euro «con i quali far fronte al pagamento degli obblighi verso i Comuni del sub ambito 4 per le rate dei canoni reti e dei mutui pregressi». Nella missiva l'autorità regionale non si limita a contestare le premesse tecniche dell'istanza del Sii ma tira le orecchie alla società per «l'eccesso di costi operativi superiori del 20% rispetto agli altri due gestori umbri, Umbria Acque e Vus». E questo malgrado l'Auri abbia riconosciuto al Sii «la tariffa idrica più alta dell'Umbria», scrive l'autorità facendo esempi concreti: per una utenza domestica-residente di 150 metri cubi l'anno un utente Sii paga 397 euro contro i 374 di Vus e i 362 di Umbria Acque. Per 80 metri cubi annui di domestico non residente si arrivano a pagare 454 euro contro i 335 di Umbria Acque e i 231 di Vus. Una «palese anomalia in eccesso dei costi operativi» riscontrata dalla relazione del 7 maggio dell'advisor bolognese Rea che pure sottolinea la necessità di acquisire maggiori informazioni sul sistema dei rapporti contrattuali con le società consorziate per «comprendere le motivazioni della struttura dei costi». I conguagli retroattivi, che di certo non sono nelle bollette in arrivo in questi giorni come invece inizialmente previsto, potrebbero tuttavia essere soltanto congelati. «E' nostra intenzione confermare i conguagli, che saranno conteggiati sicuramente entro l'anno - fanno sapere dal Sii - come peraltro deliberato dall'Auri con cui è in corso un'interlocuzione».