Lunedì 3 Giugno 2024, 09:39

Si lavora alacremente in casa Acf nell’allestimento di una rosa che dalle prime operazioni, ormai pressoché portate a termine, comincia ad assumere una fisionomia davvero intrigante.

Dopo l’approdo in maglia biancazzurra del numero nove Simone Tomassini, sulle cui prestazioni erano interessate numerose società di categoria, anche in virtù di una carriera in serie D capace di assicurare realizzazioni in doppia cifra, continua il pressing dei biancazzurri sul difensore centrale Lorenzo Schiaroli del Livorno, operazione anche questa su cui mancherebbe solo l’annuncio ufficiale.

Il nome nuovo, per una trattativa anche questa alle fasi finali è quella del playmaker di Castiglion del Lago Edoardo Ceccuzzi, nell’ultima stagione in D alla Vastogirardi.

Ceccuzzi è un centrocampista centrale, con caratteristiche simili a quelle del capitano della Fulgens Mattia, e vanta numerose presenze in Serie D. I suoi trascorsi calcistici lo vedono da junior nelle giovanili del Perugia dove milita nell’Under 17, 19 e nella formazione Primavera. Successivamente ha giocato nel Poggibonsi, Sangiovannese, Ravenna, Sona e nel Trestina prima di approdare appunto nella formazione abruzzese dell’Alto Sangro.

Per quanto riguarda il mercato degli under, l’obiettivo numero uno rappresenterebbe un ritorno in casa Fulgens. Si tratta infatti del gioiellino Lorenzo Guerrini classe 2006, uno dei punti di forza della Primavera del Gubbio con diverse presenze anche in prima squadra. Il giovane difensore è arrivato in rossoblù proprio dalle giovanili dell’Acf ed un suo impiego in serie D potrebbe veramente fare la differenza.

Tra le sicure conferme nella squadra che ha trionfato nel campionato di Eccellenza ci sono il portiere Lori, Nuti, Sedran e Benedetti in difesa, nella linea mediana capitan Mattia e il suo vice Tommaso Settimi ed in avanti Khribech e Calderini.Tra le situazioni invece in bilico, ancora in fase di valutazione da parte della società biancazzurra, quelle del centrocampista Cristian Bruschi, dell’esterno Michele Di Cato e del centravanti Nicolò D’Urso.

Intanto, anche se siamo ancora nel campo delle ipotesi, se dovesse venire confermata l’impostazione degli ultimi anni, l’Acf potrebbe essere inserite nel girone E, che in virtù di promozioni e retrocessioni e considerando che Prato e Pistoia dovrebbero essere inserite nel girone D, potrebbe essere così composta: Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Foligno, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Orvietana, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Trestina, Tau Altopascio, Tuttocuoio. Un vero e proprio girone di ferro composto tra l’altro di nobili del calcio come Siena, LIvorno e Grosseto.