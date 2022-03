M'illumino di meno, anche Umbria Energy e Umbria Acque aderiscono all'iniziativa

Acea, insieme ad altre società del Gruppo come Acea Ambiente, Acea Ato 2, Acea Ato 5, Acea Energia, Acea

Innovation, Acea Molise, Areti, Acquedotto del Fiora, Geal, Gesesa, Umbra Acque e Umbria Energy, aderisce all’edizione 2022 di “M’illumino di meno”, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, nata per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico.

L'11 marzo, dalle ore 18,30 alle 19,30, Acea spegnerà le luci della sede centrale di Piazzale Ostiense e della sede di Acea Energia di Viale dell'Aeronautica, a Roma. Le altre società aderiranno con iniziative analoghe nelle loro sedi dislocate in Umbria, Toscana, Campania e Molise.

L’obiettivo «è quello di supportare la campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’uso consapevole dell’energia elettrica che, quest’anno, si svolge in un momento storico in cui la questione energetica sta assumendoun’importanza sempre maggiore e decisiva».

«Energia e sostenibilità sono inoltre i temi centrali di AceaScuola Digital: “SiAMO energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia”, un progetto educativo pensato per sensibilizzare gli studenti attraverso un educational

multimediale che racconta le sfide poste dalla questione energetica, dal ricorso alle fonti rinnovabili, alla necessità di ridurre i consumi superflui nella vita quotidiana».