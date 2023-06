Accordo Regione-sindacati: 80 euro al mese agli addetti del Pronto Soccorso

PERUGIA - Gli addetti al servizio di Pronto Soccorso riceveranno un'indennità ad hoc. I sindacati (Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials e Nursind) hanno infatti sottoscritto l’accordo con la Regione Umbria per il riparto tra le aziende e gli enti del sistema sanitario regionale di € 789mila euro all'anno.

L’indennità, spetterà «al personale dipendente di tutte le aree e di tutti i ruoli, assegnato formalmente ai servizi di pronto soccorso», come da ricognizione effettuata dalle singole aziende ed è finalizzata a «ristorare il disagio derivante dalle particolari condizioni di lavoro a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell’ambiente lavorativo».

Ma quanto andrà dunque effettivamente in tasca ai lavoratori? In prima battuta un “acconto” per 80 euro mensili lordi, poi le risorse che dovessero essere ancora disponibili a consuntivo saranno distribuite «a titolo di conguaglio fino al loro completo utilizzo, ai dipendenti aventi diritto, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, previa informativa sindacale», viene riportato nell'accordo.

«Un riconoscimento importante per lavoratrici e lavoratori che durante e dopo la pandemia si sono trovati ad affrontare carichi di lavoro enormi - commentano i sindacati - auspichiamo comunque una prosecuzione del confronto per sciogliere i tanti altri nodi che permangono nella sanità umbra».