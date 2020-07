Accordo tra Confindustria e Ubi Banca per finanziare le imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - È stato siglato il protocollo di intesa tra Ubi Banca e Confindustria Umbria volto a rafforzare la collaborazione per far fronte a questo periodo di straordinaria complessità. L’obiettivo è di fornire un supporto concreto alle imprese associate a Confindustria Umbria sostenendole nei processi di innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e crescita dimensionale attraverso strumenti specifici e risorse finalizzate.La decisione alla luce dei decreti adottati dal Governo in risposta all’emergenza Coronavirus per aiutare le imprese ad ottenere liquidità e risorse per la patrimonializzazione. Professionisti presenti sul territorio saranno a disposizione dell’Umbria Digital Innovation Hub e delle imprese associate a Confindustria Umbria per favorire una maggiore sinergia e migliorare la conoscenza delle esigenze creditizie delle imprese stesse. La collaborazione prevede, inoltre, l’organizzazione di eventi, seminari e workshop su temi dell’innovazione, della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e della crescita dimensionale.