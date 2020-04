si riapre il 3

bisogna prima aspettare cosa decieerà il governo e soprattutto cosa comunicherà. speriamo che non arrivi troppo a ridosso di sabato 4 perchè qualcora si debba lavorare servono tempi tecnici per far ripartire una macchina come l'acciaieria



eravamo già pronti prima poi abbiamo fatto ulteriori aggiustamenti abbiamo una commisisone tra rsu e azienda pe rifinire e migliorare dettagli venire era sicuro prima e sarà sicuro ancora

non abbiamo più i tronelli abbiamo messo delle canere per misuarre la temperatura da remoto

quelle che abbiamo messo sono telecamere che stanno a due tr metri di disatnza e che prendon la temperatura corpoera

poi abbiamo già a suo tempo chiusp la mensa e garantito i pasti caldi a persona inibito l'uso delle docce, scaglionato i turni per evitare sovraffolamento negli spogliatoi con la regolamentazione dell'accesso da parte della vigilanza

abbiamo saificato e continuamo a farlo

le mascherine abbiamo fatto una valutazione che è stata a sua tempo condivisa

le diamo dove è necessario dare le mascherine, cioè dove sono più persone dove è impensabile stare lontano da se le persone lavorano a 50 metri e sono in due pulpiti

nascondere a testa sotto la sabbia non è la strada giusta dovremo lavorare in questi mesi con delle protezioni che non aveamo o tenere l'industria italiana per due o tre mesi

gli spagnoli hanno chiuso ieri laltro e stanno cercando di riaprire i mi concorrente finalnde si belgi lavorano a pieno regie

otuokumpu è stata dichiarata zienda strageica di stato e obbligata a lavorare e ha anche lo stato all'interno



noi oggi vediamo che pe ril mese di aprile abbiamo un 50 per cento abbondante di clienti che sono aperti e ritirano

in italia pochissimo e tutto il resto è estero che sta andando a ppieno regime

in tutti gli stabilimenti della materiale service siamo l'unico stabilimento fermo e non penso che la germani farà il lockdown per decreto poi che certi stabilimenti si fermano perchè l'automotive è ferma non credo sarà

quindi credo che moi per aprile abbiamo i clienti che si aspettano il volume vediamo cosa dirà il governo

uico produttore italiano di acciai lamintai piano inossidabili se comincio a non fornire i clienti ci mettiamo in grave diffcoltà



da un lato capisco non poetvamo nagiare non potevamo curaci traspoirtare merci la strada di mettersi in malattia non è corretta anche se ognuno fa quello che ritieni opportuno

quando noi potevamo lavorare c'erano statel el condivzioni vidimate da due visite della usl c'erano i presupposti per lavorare in sicurezza

500 in malattia e 1500 persone che lavoravano 300 in smart working



è possibile ensare a una ripartenza graduale?

se ho poco più del 50 per cento del volume mi serve poco più del 50 per cento dei turni che mi servono normalmente facendo un ragionamento generale

diventa importante decidere cosa faremo ma è chiaro che essere l'unico produttore italiano con i concorrenti che lavorano da un mese e pazza indisturbati



euqilibri mondiali

cina sta ripartendo indonesia non si è mai fermata quello che sicyarmete c'è stata è una presa di consapevolezza che troppe filiere essenziali sono appannaggio di filiere asintieche e quindi questo tenderà a rafforzare nei singoli governi cosa è strategico e cosa va tutelatao e quindi porterà a un inasprimento in genarle del proetzionismo

dover in fretta e furia convertire aziend etessili anche blasonati ci fa sentire in imabarazzo

sarà un mometjo di analizi prodonfa per sìfiliere strategice

acciaio inossidabile va in fliere strategiche nelle mille volte che sono andato al ministero qualora dovessi decidere di chiedere una eccezione che non sono stategico allora varrà da qui all'eternità

uno non può essere strategico da qui all'eternità

ne prendo atto e faccio quello che poi è conseguente

