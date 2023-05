«Accendiamo insieme una candela». Una fiaccolata in memoria di Barbara Capovani e di tutti i sanitari vittime di violenza, organizzata dall’Ordine dei medici di Terni

TERNI – «Accendiamo insieme una candela». Anche a Terni i camici bianchi scendono n piazza per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa da un ex paziente all’uscita dal lavoro. Per la necessità di rimodulare per intero il problema della sicurezza degli operatori sanitari e la gestione dei pazienti autori di reato con estrema urgenza, sono state organizzate fiaccolate in tutta Italia. In memoria della dottoressa Barbara Capovani, e di tutti i sanitari vittime di come lei di violenza. Anche l’Ordine dei medici della provincia di Terni ha ritenuto necessario mantenere vivo il ricordo dei sanitari accendendo “una candela” presso il piazzale dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni alle ore 20 di mercoledì 3 maggio. La comunità professionale promuove l’iniziativa sia per ricordare una professionista che ha pagato con la vita il suo impegno al servizio degli altri, sia per sostenere il comune obiettivo nella prevenzione della violenza sugli operatori sanitari. «Lavorare insieme, collaborare alla attuazione di ogni utile iniziativa per contrastare la violenza, mettere a disposizione le competenze psicologiche per prevenire, fronteggiare, gestire le conseguenze di questa problematica» è l’impegno dell’Ordine dei medici della provincia di Terni.