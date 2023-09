Abbonamenti bus per gli universitari: Regione, Università e Adisu sono decisi a confermare gli impegni dello scorso anno

PERUGIA - Abbonamenti bus per gli universitari, Regione e Università decisi ad andare avanti. Ieri mattina a Palazzo Donini è andata in scena la riunione tra la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, il rettore dell’Universita di Perugia Maurizio Oliviero, il direttore Generale dell’Università per Stranieri Giuliano de Stefani e il Commissario straordinario Adisu Luigi Rossetti. Al centro dell’incontro la convenzione per gli abbonamenti a favore degli studenti universitari. I presenti hanno preso atto che la sperimentazione 2022-23, tra l’altro varata ad anno accademico gia in corso, ha portato ottimi risultati, con oltre 12.500 abbonati, ma ha visto il mancato raggiungimento del target prefissato dal rapporto convenzionale. Tutti d'accordo nel confermare gli impegni derivanti dalla chiusura della sperimentazione 22-23, fermo restando analogo impegno da parte di Busitalia.

Per cio che concerne il prossimo anno accademico, tenuto conto dell’alta valenza dell’iniziativa dal punto di vista del diritto allo studio, della coesione sociale nonche della sostenibilita ambientale, i partecipanti alla riunione hanno espresso la ferma volonta di rinnovare la convenzione, ponendo due pre-condizioni: che vi sia una proposta migliorativa rispetto alla precedente da parte di Busitalia, e che sia rinnovato da parte del Governo nazionale il cosi detto «bonus trasporti», elementi questi fondamentali ai fine della convenzione stessa.vLa presidente Tesei ha preso l’impegno di contattare l’amministratore delegato di Bus Italia allo scopo di indire un tavolo per la chiusura della convenzione 22-23 ed il rinnovo della sperimentazione per il 23-24.