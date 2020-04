Terni, consegne a domicilio: ecco chi lo fa per abbigliamento, tendaggi, ottica e cancelleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Abbigliamento, tendaggi e tanti altri generi del settore non alimentare direttamente a casa. 97 le attività che hanno finora dato la loro disponibilità ad effettuare le consegne a domicilio durante la fase dell’emergenza Covid-19.Mode Manni 0744402130, Bea Style 3939506240, Tina abbigliamento 3299569972, Bulli e pupe 3396026193,Elsa boutique 3931503010, Vertigini sport 3428732598, Ciocchi sas 3397177365 e 3397460971, Artigianpelle 3494062297, Glam outlet 3289784413, Carla Colasanti 3314961153, Cami Store 3382616709, Casa del camice 3407830943, Cloet donna 3334821810, Gregori abbigliamento uomo/donna 3939908943 e 3939910571, Astancolli abbigliamento 3664487825, Cingolani 3406317479, Brizzi Igor 3456531634, Lady B 3336164103 e 3334931978.Danza & Co. 0744/010644, Il Paradiso delle donne 3475313401.Tendaggi, tappezzeria e arredo per interni: Archinè design Srl 3402593420, In - Terni 3290108650, Centro Parati 3284934490.A casa anche gli indumenti lavati:Miss Bordò 0744/409118 o 3925176747, L'isola del pulito 3458642586, Cavalieri 3806832617 o 0744/7074247,Lavanderia Igea 0744/428255, Tintoria e Lavanderia Simeoni Orietta 3349728263, Lavanderia Rinnova 3477591899 e 0744/400247. Stireria Lavatu 3290067356, Moise di Liliana Daniela - Via della Vittoria 5/C - tel. 3533893224.Ottica a domicilio con: Ottica Molica 0744/271935, Cent'anni Ottica 3480077650, Ottica Dragoni 0744/403567,Ottica del Borgo 0744/306524, Ottica Centro vista 0744/425470, Ottica Blue Vision 0744/423950, Ottica Vision 0744/421881, Antonelli Ottica 3471012069.Bricolage: Bricocenter 3347492017Cancelleria: Giolicart 4.0 0744/812531, Euroufficio 0744/464380.Cartolibrerie e librerie: Cartoleria Signe srl 3291591369, Cartolibreria Arcobaleno 392960581, Libreria Nuova 3405771040, Cartolibreria "Le Cosmicomiche" 3894853675, Storie a colori 0744/427666 e 3703539444, Cartoleria Riga dritto 3894658353, Cartolibreria Casagrande 3356523353.Calzature: Annamaria calzature 3938614981, Primi passi 3490699368, Calzoleria e calzature Massarelli 0744/300161, Fate e folletti 3939335936 e 3929994442, Polidori e Battaglia 3888145417, Calzoleria di Galeazzi Gianluca 3277830786.Libreria e fumettistica a domicilio grazie a Antani Comics 3284122189.Assistenza tecnica per cellulari e pc: Menichini Massimiliano 0744/1906190, Falchi Paolo 3383179921.insegne Monaldi Neon Srl 3334715057.Illuminazione: Tedeschi 0744/404475.Oggettistica: Pan di zucchero 0744/407936, Arte orafa 3280274416, Tutto Carta snc 0744/817387 e 3926498026,Fabbretti Daniela 3473607319, Azienda Cartaria moderna 3336455885, Das Project Snc 0744/471101 e 0744/292090.Giocattoli: Città del sole di Pippi srl 3284775629.Ricambi accessori biciclette: Gbike 3733040803Articoli religiosi: Ceter Cereria Ternana 3391911913Traduzioni documenti: Ana Maria Veres 327/3692489.Fiori e piante: Asso di fiori 386810655, Pinflor fiorista 3925716337, Spazio Verde 3485902392, Il Borgo dei fiori 3202232507, La Gardenia 3293818784, Claudia atmosfere fioreria 3921186409, Colori e profumi 0744/273169.Per il giardinaggio Saim service 3290527781.Gioiellerie: Skart Lab 3389625397, Skull & Plume 3387771534.Copisterie: Copisteria Mdue sas 3334653270, Cip Due srl 3391246479.Batterie: Batterie Drago 0744/403303 e 347/9556205.Igiene personale Giuliano Faiella 3495369261 e 3469708223.Materiali edili Ternedil src 0744/305882.Prodotti viso, unghie e corpo: Noir srl 3381390715, Hot solarium e relax 3395615128, L'arome d'arpege 3298510899.Negozi per parrucchieri:Backstage Salon 3335814859, Andrea Giovannini 3474505941, L'Operà Parrucchieri 3351988607.Pitture vernici e detergenti:Contili spa 0744/275059, Multicolor spa 3384452793.Mobilifici: Arredo Famiglia 3482896434.Stampa digitale:Stampa e stampe srl 0744/800884 e 3355315243Sanitarie:Sanitaria 2C Sas di Canuzzi A. & c. 0744/401025Oggetti d'arte:Poieo art shop studio 3200680515.