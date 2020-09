Alle nove di sera la municipale interrompe il concerto rock : «Meglio i pusher in piazza?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - "L'intervento della polizia municipale che riportava non meglio specificate lamentele telefoniche di cittadini per il volume troppo alto ci ha costretto ad interrompere l'esibizione. Erano le 21 e 20 di lunedì. Poco dopo la nostra band ha deciso di chiudere il concerto in largo Don Minzoni ma su questa vicenda voglio andare a fondo".A parlare è l'imprenditore Gianluca Marini, con la passione del rock. Dopo questo increscioso episodio, che lunedì erano alla loro prima esibizione pubblica. "La lettera verrà inviata anche a tutte le autorità cittadine; non tanto con finalità di rivalsa quanto, almeno spero, come ulteriore testimonianza di quanto endemica e terminale sia la crisi culturale di questa città".Lunedì sera tanti ragazzi si erano fermati ad ascoltare la band: "Erano musicisti e non. Incuriositi, prima, colpiti poi, nell’osservare dei loro coetanei esibirsi davanti a tutti senza paura, e con una tale maestria.Tutti con la mascherina - precisa Marini - tutti a distanza. Fino alle 22, quando poi abbiamo smesso veramente, perché alla fine anche un’anima Rock si stanca. Così quei ragazzi si sono alzati, ed hanno iniziato a vagare per una città vuota: delusi, senza una metà, senza un interesse. E chissà cosa avranno fatto per passare il tempo, in quel deserto di uomini, di idee e di cultura. Perché sapete, figli miei - scrive l'imprenditore - la verità è che un tossico non pensa, non vota, non elabora, non capisce. A lui basta sopravvivere, che è proprio quello che vogliono in tanti. Se devi preoccuparti di sopravvivere, non hai tempo di pensare ad altro. Io e vostra madre vi abbiamo insegnato come vivere appieno la vostra vita, non limitandovi di certo a sopravvivere. E per la musica, state tranquilli: vedrete che quando i locali di altre città leggeranno questa lettera, qualcuno ci chiamerà".