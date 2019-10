Giorgia Guglielmi, la giovanea mamma che nell'agosto del 2018 appena partorito ha abbandonato il neonato, lasiandolo morire, in un parcheggio di un supermercato di Borgo Rivo, è stata condannata a16 anni di reclusione per omicidio volontario. La sentenza è arrivata intorno alle 14 di oggi ed è stata emessa dal giudice Barbara Di Giovannantonio con le modalità del rito abbbreviato. Stessa pena era stata richiesta dal magistrato che aveva cooordinato le indagini Barbara Mazzullo. Il giudice Di Giovannatonio ha ritenuto sussistente l’ipotesi di omicidio volontario, ritenendo equivalenti le attenuanti generiche e l’aggravante contestata del rapporto di discendenza con il piccolo-, decurtando poi di un terzo la pena in ragione del rito abbreviato.

