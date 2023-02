Giovedì 2 Febbraio 2023, 08:09

TERNI Per una volta Giuseppe Abbagnale cambia look e costume. Il campione olimpico di canottaggio, che ha fatto la storia dello sport e che ora è presidente della Federazione italiana di canottaggio, non indosserà la maglia e i calzoncini del canottiere ma quelli, molto più vistosi, di Maciste. Proprio così: l'olimpionico girerà un docufilm proprio sul mitico personaggio. In questi giorni sono cominciate le riprese del gigante buono per la ricorrenza del 110 da quando Maciste uscì dalla fantasia di Gabriele D'annunzio. «Proprio così- afferma Giuseppe Abbagnale - sono già in azione per le prime riprese. Per me di sicuro si tratta di una nuova esperienza dopo il film sul mio passato di canottiere. In questo caso si tratta di interpretare Maciste in un docufilm in cui presterò la mia persona al mitico personaggio. Tutto questo- continua- mi affascina e nello stesso tempo mi stimola, proprio in virtù della parte che svolgo. Un po' di ansia sicuramente l'avverto, ma non più forte di quella che provavo per una gara di canottaggio internazionale. Comunque- conclude- come sempre ci metterò il mio impegno. Un sentito ringraziamento a coloro che hanno creduto in me». Le prime riprese del ritorno di Maciste sono già cominciate a Torino. Il documentario è diretto da Maurizio Sciarra e avrà molte parti recitate, oltre a effetti speciali funzionali alla narrazione. Protagonisti saranno Steve Della Casa e Giuseppe Abbagnale che sarà impegnato in tre settimane di riprese tra Piemonte e Liguria. L'uscita del documentario è previsto nel 2024 .

© RIPRODUZIONE RISERVATA