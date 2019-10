A Venezia si celebra l'artista umbro Otello Fabri: gli eventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottobre è il mese in cui ricorre il centenario della nascita dell’artista ternano Otello Fabri. Anche a Venezia, città da lui amatissima, si rende omaggio all’artista umbro che, come scriveva Mariano Apa, «ha bagnato i suoi pennelli negli intrighi dei canali»: tre importanti iniziative in suo onore sono promosse dal «Centro Internazionale della Grafica» e da «Galleria Venezia Viva» per il 12 ottobre. Sarà presentata la Cartella «Venezia, cinque acqueforti di Otello Fabbri», con le opere realizzate dall’artista nel 1975, che sarà in mostra per una settimana, mentre Enzo di Martino, critico d’arte, presenterà un volume catalogo con molte opere dell’artista a colori intitolato proprio «Otello Fabri nel centenario della nascita», curato sia da Di Martino sia da Silvano Gosparini, rappresentanti del «Centro Internazionale della Grafica» e della «Galleria Venezia Viva». Nell’edizione limitata del volume in cofanetto ci sarà una incisione di Fabri del 1993, ristampata per l’occasione.