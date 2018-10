© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si apre giovedì 11 ottobre la seconda stagione del progetto “Umbrò Cultura”, che attraverso attività didattiche, presentazioni di libri, esposizioni e laboratori che valorizzano la ricerca culturale punta ad approfondire alcuni temi cruciali del contemporaneo. Il primo appuntamento, in programma alle 19.00 nei locali di Umbrò (via S. Ercolano) prevede un seminario sulla letteratura e il Sessantotto. A dialogare tra loro e con il pubblico saranno, finalista al Premio Strega 2014,. L’incontro avrà un prologo alle 16.00 quando Pecoraro incontrerà gli studenti delle scuole perugine.Quando si parla di Sessantotto ci si riferisce ad un movimento di lotta nato nell’ambito studentesco delle Università e delle scuole nel biennio 1967-1968, ma poi allargatosi all’intera ‘cosa culturale’: dal giornalismo, al cinema, al teatro nonché alla questione sindacale e operaia. La declinazione letteraria di questi movimenti giovanili che si diffusero dagli Stati Uniti all’Europa, con punte d’acutezza politica in Francia, Germania e Italia, saranno oggetto del dialogo fra Pecoraro, Marchese e Palumbo Mosca.Gli appuntamenti del progetto “Umbrò Cultura” proseguiranno fino a giugno prossimo, sempre nei locali di Umbrò. L’obiettivo principale degli incontri, inaugurati nel dicembre 2017 da quello con la scrittrice, è di creare uno spazio che offra una sinergia fra la diffusione culturale, la ricerca, la didattica e i media. Il comitato scientifico è composto, fra gli altri, da