A Terni spunta un cimitero di tecnologie in piena città

In questo caso, non c'è proprio da dire "requescant in pace". Ci sarebbe, piuttosto, da imprecare all'inciviltà e alla maleducazione. E' un "cimitero", sì. Ma un "cimitero" abusivo, prodotto dell'incuria e della noncuranza di chi se ne rende artefice. A Terni, dietro a una rotatoria stradale e a pochi metri di distanza dallo stadio Libero Liberati e dal cantiere per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, c'è un angolo dove vengono ammucchiati rifiuti ingombranti, smaltiti male. Un sorta di piccola discarica a cielo aperto. Si tratta, per lo più, di elettrodomestici, televisori, monitor, pezzi di personal computer e di altri apparecchi tecnologici, in disuso e gettati via. C'è, però, chi pensa bene di smaltirli in questo modo, lasciandoli abbandonati (e ammucchiati) in piena città. Come se non bastasse, ad aggiungesi alla "compagnia" ci sono anche delle casse da frutta in legno e altri oggetti e rifiuti avvolti in buste di plastica nere. Il tutto, lasciato lì senza tanti complimenti, probabilmente smaltito e scaricato di notte. Uno dei tanti segni del degrado e dell'incuria che, soprattutto per quanto riguarda l'abbandono abusivo di rifiuti, sono visibili e constatabili in diversi punti della città.

