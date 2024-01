Parità di genere, a Terni sono undici le aziende che hanno la certificazione

Martedì 16 Gennaio 2024, 08:06

Nella provincia di Terni ci sono undici certificazioni della parità di genere effettuate, in Umbria quaranta, in Italia milleottocento. La certificazione della parità di genere è un intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza che mira a promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro. Alle aziende private o professionisti in possesso di questa certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, è concesso l’esonero dal versamento di una percentuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Della certificazione della parità di genere si è parlato in un seminario organizzato dall’ufficio della consigliera di parità della che si è tenuto nella sala consiliare di palazzo Bazzani. «L’Italia purtroppo - evidenzia la consigliera di parità Vittorina Sbaraglini - e’ ancora un paese che non sta proprio avanti per la parità di genere negli ambienti di lavoro Questo strumento deve essere percepito come uno strumento di cambiamento culturale». Nel video di Claudia Sensi l’intervento della consigliera di parità Provincia di Terni Vittorina Sbaraglini.