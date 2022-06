A Terni una via dedicata ad Augusto Daolio, indimenticata storica voce dei Nomadi

Il lockdown aveva fermato tutto. A distanza di oltre due anni e quattro mesi, finalmente, il momento è arrivato. A Terni si inaugura la via cittadina intitolata da Augusto Daolio, alla presenza anche di Rosanna Fantuzzi, compagna dello scomparso artista. Una strada che già da qualche anno porta il nome dell'indimenticata voce dei Nomadi, in un zona cittadina nella periferia nord della città umbra caratterizzata proprio da una nuova viabilità con strade intitolate ad artisti e cantanti scomparsi. Per il 26 marzo 2022, il fan club ternano del gruppo musicale, chiamato "Spirito Nomade", ha messo a punto la cerimonia di inaugurazione, con l'apposizione lungo la via di una targa in alluminio con l'effigie di Daolio e con un suo breve ricordo. "Avremmo dovuto fare questo evento il 15 marzo 2020 - racconta il responsabile del fan club, Danilo Manciucca - ma proprio pochi giorni prima è arrivato il covid e, con esso, il decreto che ha sancito il primo lockdown. E così, avevamo sospeso tutto, in attesa di tempi migliori". Dopo più di due anni e quattro mesi, è tutto pronto per poter finalmente procedere. Nella mattinata di domenica 26 giugno , alle ore 10,30, ci sarà questa cerimonia, alla quale parteciperanno anche un centinaio di fans dei Nomadi attesi da tutta l'Italia centrale. Rosanna Fantuzzi, che è anche la presidente dell'associazione benefica "Augusto per la vita", sarà l'ospite d'onore. Ma sono stati invitati anche i rappresentanti del Comune di Terni e della Regione dell'Umbria. L'intitolazione di quella via di Terni a Daolio è stata proposta proprio dal fan club "Spirito Nomade", il quale avanzò la proposta nel 2017 agli uffici della toponomastica dell'amministrazione municipale ternana. L'anno successivo arrivò il via libera al nuovo toponimo.

