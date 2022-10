Mercoledì 12 Ottobre 2022, 08:37

TERNI - Quella dal gioco d’azzardo è una dipendenza che è aumentata in modo esponenziale nei due anni contrassegnati dall’ emergenza covid. E se i numeri del fenomeno a livello locale erano già elevati, il lockdown ha dato una forte spinta al gioco online, fatto comodamente da casa grazie ad un uno smartphone e all’offerta di app gratuite per giocare.

Il resto lo fanno i dati: in provincia di Terni si contano 286 esercizi autorizzati a detenere apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Un numero elevato anche se in calo rispetto al passato per via della stretta dell’agenzia dei monopoli di stato sugli apparecchi per il gioco d’azzardo che, prima della pandemia, aveva “cancellato” una sessantina di licenze in tutta la provincia.

“Un fenomeno di tale portata - dicono gli assessori Cristiano Ceccotti, Maurizio Cecconelli e Giovanna Scarcia presentando il progetto per combattere le ludopatie - non può essere affrontato singolarmente, frammentando le azioni, ma necessita di interventi integrati tra i vari servizi del territorio e di una progettazione personalizzata che tenga conto delle caratteristiche della persona, dei bisogni, delle potenzialità e dei rischi di intervento”.

Nasce così la task force del progetto “Non gioco più” della Regione Umbria, che interessa la zona sociale 10 e ha come capofila il Comune di Terni.

Al lavoro una cabina di regia per rispondere al fenomeno delle dipendenze in modo integrato. Intorno allo stesso tavolo i servizi dell’usl Umbria 2, dell'azienda ospedaliera e del Comune, che si avvarranno dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, delle imprese. “L’intervento - dice l’assessore al welfare, Ceccotti - prevede il coinvolgimento anche di altri soggetti della rete in quanto il fenomeno del gioco, patologico e non, ha grandi riflessi anche sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle frodi e della criminalità organizzata a causa dell’indebitamento e della necessità di reperire denaro, anche a tassi usurai, e chiaramente sul piano fiscale”. Verranno coinvolte nel progetto tutte le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le associazioni di categoria, gli esercizi pubblici, il mondo del terzo settore, le sale giochi, Ancescao, i centri sociali per anziani e i sindacati pensionati che tre anni fa hanno proposto un protocollo proprio sul gioco d’azzardo. In programma incontri nelle scuole e nei centri sociali, col supporto di psicologi, tecnici e associazioni. Grazie al progetto sarà rilanciata anche la campagna informativa legata al numero verde contro le ludopatie, l’800410902 che è a disposizione di chi ne avesse bisogno.

Per l’assessore al welfare “il tema della ludopatia è trasversale e riguarda sia ragazze e ragazzi di giovane età che anziani. Il dilagare delle patologie legate alla “dipendenza da gioco” è un grave fenomeno sociale che colpisce direttamente numerosi individui e coinvolge indirettamente le famiglie e la comunità. Un problema rilevante per le implicazioni economiche, giuridiche ed etiche che comporta. Lo sforzo è rivolto alla costruzione di una comunità inclusiva, solidale ed educante, come contrapposizione al degrado dell'isolamento e della solitudine che spesso degenerano in patologie”.

Un lavoro di rete che vede la collaborazione con soggetti attivi sul territorio e sensibili al tema della dipendenza da gioco d’azzardo. E una task force che ha il compito di leggere e interpretare i bisogni e dare risposte incisive con azioni integrate sul tema delle dipendenze.