Un detenuto di 30 anni di origine moldava

è stato trovato morto stamattina nella sua cella del carcere di Terni.

«In poche ore è successo un pò di tutto», spiega Donato Capece,

segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria,

Sappe. «Questa mattina, nel carcere di Terni, i colleghi hanno trovato morto

nel suo letto un detenuto comune, di nazionalità moldava e di 30 anni,

ristretto per furto. La situazione nelle carceri resta allarmante:

altro che emergenza superata. Dal punto di vista sanitario è

semplicemente terrificante: secondo recenti studi di settore è stato

accertato che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti.

Questo significa che almeno due detenuti su tre sono malati. Tra le

malattie più frequenti quelle infettive, che interessano il 48% dei

presenti. A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie

osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi

metabolici (11%) e dermatologici (10%)».

A Orvieto, invece un detenuto italiano semilibero che lavora presso un noto ristorante della città non è

rientrato all'orario prestabilito in carcere. I carabinieri della compagnia di Orvieto, allertati dalla polizia penitenziaria hanno iniziato le ricerche e hanno trovato il detenuto all'interno del ristorante, addormentato e in stato confusionale. L'uomo ha poi confessato di aver usato sostanze stupefacenti e di essersi addormentato. Ha quindi consegnato contestualmente la sostanza ai carabinieri che, dopo i necessari accertamenti e la scoperta di altra

sostanza nascosta dal detenuto, lo hanno riaccompagnato al penitenziario cittadino. «Il carcere di Orvieto e lo staff dirigenziale - dice il segretario generale del Sappe, Donato Capece - torna all'attenzione della

cronaca, per l'individuazione dei beneficiari di importanti misure elternative come la semilibertà e come i permessi premio dai quali sono scaturite ben 6 evasioni nell'ultimo anno e per ultimo questo increscioso episodio che ha lasciato sgomenti i cittadini di Orvieto».

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA