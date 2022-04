A Terni mancano gli psicologi, adozioni bloccate da un anno

«L'adozione è una scelta che abbiamo maturato dopo diversi anni, ma i tempi che sono già lunghi rischiano di diventare infiniti». Il motivo è la mancanza di psicologi e così per chi vive in provincia di Terni adottare un bambino è di fatto impossibile. L'accordo triennale sottoscritto tra Usl Umbria 2 e Comune di Terni è scaduto nell'aprile 2021 e la mancanza di psicologi, in capo al Servizio sanitario, sta bloccando il procedimento.



«Abbiamo frequentato il corso necessario per intraprendere l'iter di adozione - racconta una coppia di aspiranti genitori - un percorso che prevede poi una serie di colloqui con assistenti sociali e psicologi per ottenere la valutazione di idoneità da parte del Tribunale dei minori». Ma dopo il corso svolto tra settembre e novembre scorso la coppia è ancora in attesa di informazioni: «Ci siamo rivolti ai Servizi sociali del Comune di Terni per capire come procedere e ci hanno risposto che pure loro sono in attesa di notizie dall'Usl rispetto la disponibilità degli psicologi». Il servizio non è formalmente interrotto perchè gli assistenti sociali del Comune procedono nel frattempo con i colloqui di loro competenza. Ma se l'iter per le adozioni internazionali può avere una tempistica dai 3 ai 5 anni, per le adozioni nazionali l'attesa può essere anche più lunga: «La parte più veloce del percorso, tra 6 e 8 mesi, dovrebbe essere proprio questa in cui noi, invece, ci stiamo mettendo più di un anno. I tempi così diventano infiniti, senza contare le lungaggini ulteriori dovute al Covid». Nel 90% dei casi di adozione che vanno a buon fine, le coppie hanno già superato i 40 anni: «Non è una scelta che si matura presto, per molte coppie si pone un problema pratico legato all'età».



Dell'argomento se ne parlerà anche in consiglio regionale al question time del prossimo 26 aprile dopo l'interrogazione presentata da Thomas De Luca. Nel frattempo l'Usl Umbria 2 interpellata dal Messaggero risponde che «è stata definita l'assunzione di due psicologi che si occuperanno, per 24 ore settimanali ciascuno, specificamente delle pratiche al fine di dare stabilità, certezza e piena operatività alle attività finalizzate alle adozioni. Le lettere di assunzione sono già state recapitate ai due psicologi ed entro la prossima settimana è prevista la firma del contratto con il conseguente ingresso in servizio. Proprio ieri (giovedì, ndr) la dottoressa Ingrid Hugnet (24 ore settimanali) ha accettato l'incarico e nei prossimi giorni sarà al lavoro per le pratiche di valutazione delle idoneità. Sia la Regione Umbria che l'assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti sono stati debitamente informati dalla direzione dell'Usl Umbria 2».



In realtà l'assessore al Welfare del Comune di Terni conferma quanto riferito dalla coppia: «Abbiamo fatto diversi solleciti alla Usl, ma al momento non c'è stata comunicata la disponibilità di figure professionali dopo che gli psicologi che se ne occupavano sono andati in pensione - dice al Messaggero l'assessore Ceccotti - sappiamo che l'Usl procederà con le assunzioni e a breve ci saranno due nuovi psicologi. Siamo disponibili a mettere intorno a un tavolo i nostri assistenti sociali con gli psicologi della Usl».