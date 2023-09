A Terni la festa del Preziosissimo Sangue: “affinché la nostra città torni a risollevarsi, a vivere e a sperare in un futuro migliore”

Terni -

«Oggi in qualche modo noi respiriamo, come nel 1654, qualche cosa che somiglia alla peste. Abbiamo pensato di riproporre in maniera solenne, all’intera popolazione della città l’antico rito della benedizione con la Sacra Reliquia, alla presenza del vescovo, per invocare su tutti noi, come in antichità, l’intervento divino, affinché la nostra città torni a risollevarsi, a vivere e a sperare in un futuro migliore».

Il parroco della cattedrale Santa Maria Assunta di Terni don Alessandro Rossini spiega così le celebrazioni per la festa del Preziosissimo Sangue che si terranno fino al 21 settembre. «Una festa legata a quel tesoro nascosto e non abbastanza noto, che è la Reliquia del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. Un’occasione per riflettere sui mali che circondano la nostra società, i nostri tempi. Nella storia i ternani hanno fatto sempre ricorso alla preghiera, in occasione di eventi calamitosi e tragici, invocando il Sangue del Signore per allontanare queste calamità dalla società e dall’esistenza di ciascuno».

La storia narra che la croce pettorale, al cui interno sono custodite alcune gocce del sangue di Gesù, fu donata alla cattedrale nel 1650 dal cardinale Francesco Angelo Rapaccioli, allora vescovo di Terni. Nel 1657 la popolazione fu colpita da una terribile epidemia di peste che causò moltissimi morti. L’allora vescovo, monsignor Gentili, il 21 giugno salì sulla torre dei Barbarasa e benedisse la città con la reliquia del Preziosissimo Sangue. L’epidemia di peste iniziò a decrescere per sparire del tutto durante l’inverno.

Momento centrale della festa sarà sabato 16 settembre alle ore 21 nella cattedrale con la preghiera del vescovo Francesco Antonio Soddu per la città e benedizione con la reliquia del Preziosissimo Sangue. La preghiera sarà introdotta dalla rievocazione storica “La santa Reliquia a Terni” a cura di Tullio Antonelli e del gruppo teatrale “Beautiful Act” di Barbara Cinaglia. Alle ore 22 seguirà il concerto “Inno alla vita” dedicato a Gianluca e Flavio, i due adolescenti morti a causa della droga, a cura degli studenti del liceo musicale Angeloni di Terni. Nello stesso pomeriggio, alle ore 18.15 sempre in cattedrale, ci sarà l’incontro testimonianza con don Domenico D’Alia missionario del Preziosissimo Sangue della parrocchia San Gaspare del Bufalo di Roma.

Il 15 settembre alle ore 18.15 incontro testimonianza “Una vita in più” con don Gianni Castorari fondatore della scuola di Evangelizzazione “Sentinelle del Mattino di Pasqua” e con i giovani della comunità Jeunesse Lumière.

Giovedì 21 settembre alle ore 10 in cattedrale, il prete coraggio don Antonio Coluccia incontrerà i giovani delle scuole superiori di Terni sul tema: “Sì alla vita, no alla droga. Il grande inganno”. Interverranno il consulente antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri Antonio Pignataro, il prefetto Giovanni Bruno, il sindaco Stefano Bandecchi, il Questore Bruno Failla, il Vescovo Francesco Antonio Soddu.