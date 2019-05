© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Terni «incontra» la Francia, grazie al festival internazionale di arte contemporanea Gemellarte:l'edizione zero si svolgerà dal 17 al 19 maggio, tre giorni di eventi gratuiti in tutta la città per omaggiare il gemellaggio con Saint Ouen. n cartellone Ascanio Celestini, che il 19 presenterà il suo ultimo libro 'Barzellettè con il critico letterario Filippo La Porta, la band francese Baton Bleu, mostre, film d'autore, menu e degustazioni a tema nei locali, visite guidate e laboratori per bambini. La manifestazione, con la direzione artistica di Chiara Ronchini, si avvale della collaborazione con la Francia in Scena, stagione artistica dell'Institut franais Italia realizzata su iniziativa dell'Ambasciata di Francia in Italia. Tra i vari eventi, al Caos saranno allestite le mostre«Dipingere il vuoto tra umani e oggetti Saint-Ouen» di Camille Beauplan, e «Frontière entre le plein et le vide» con leinstallazioni e le performance di Valerio Belloni, Cristiano Carotti e Chiara Fantaccione, artisti selezionati perGemellarte. In diretta streaming da Saint Ouen verrà anche trasmessa l'inaugurazione della mostra del ternano Andrea Abbatangelo alla Galerie Mariton, intitolata «Percorso pubblico». Il legame con la Francia sarà visibile anche attraverso una rassegna, al Caos, dedicata al cinema francese, con una serie di film messi a disposizione dall'Institut Francais in lingua originale, con sottotitoli in italiano.