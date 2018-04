TERNI Sarà presentato giovedì 5 aprile alle 11.30 nella sede dell’Ordine degli avvocati di Terni (Tribunale di Terni) il Dottorato internazionale in Diritto dei consumi dell’Università degli Studi di Perugia con sede presso il Polo scientifico didattico di Terni. Il dottorato, a doppio titolo con l’Università di Salamanca, è al 34esimo ciclo e fa parte dell’Associazione Dottorati di Diritto privato. Al dottorato sono iscritti giovani laureati in giurisprudenza ed economia che hanno vinto l’apposito concorso per frequentare questo percorso accademico e tutti godono di una importante borsa di studio. Alla sua organizzazione collaborano l’Ordine degli avvocati di Terni e quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni.



All’incontro di presentazione interverranno il professor Massimo Curini, delegato del rettore per il Polo scientifico didattico di Terni, il professor Libero Mario Mari, direttore del dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, il professor Lorenzo Mezzasoma, coordinatore del Dottorato internazionale in Diritto dei consumi, l’avvocato Francesco Emilio Standoli, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni, e il dottor Carmelo Campagna, presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni.

