A Terni i calciatori delle Fere invitano tutti a comprare nei negozi della città

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi aveva annunciato la cosa con uno dei suoi video già qualche settimana fa. Ora, l'iniziativa è partita ufficialmente, grazie alla Provincia di Terni. E' contrassegnata da un hashtag, #iocomproperlamiacittà. Si tratta di incentivare gli acquisti nei negozi cittadini, piuttosto che ricorrere all'online. Iniziativa presa in periodo di pandemia da covid e nel momento più difficile per il commercio. La Ternana aderisce e si rende testimonial della cosa, con appelli lanciati da dirigenti e calciatori, sotto la coordinazione del vicepresidente, l'ex arbitro internazionale Paolo Tagliavento (nella foto). La cosa, promossa dalla Provincia su proposta della consigliera Monia Santini, è stata spiegata da quest'ultima e dal presidente Giampiero Lattanzi. I negozi metteranno in distribuzione buoni acquisto per beni e servizi, la Provincia apre pagine sui social media a disposizione dei commercianti che vorranno aderire. Presso questi, chiunque potrà acquistare i buoni, donarli a chi vuole, in modo che quest'ultimo vada a spenderli nello stesso negozio acquistando anche merce con prezzo superiore al buono stesso. La Ternana farà la sua parte per promuovere l'iniziativa, Dice Tagliavento: «Siamo stati subito entusiasti di aderire, quando ci è stato proposto. Il presidente mi ha dato carta bianca. Con questo, non vogliamo demonizzare gli acquisti online, ma sensibilizzare le persone a sostenere il commercio cittadino. I calciatori sono pronti a partire, con video e appelli. D'altra parte, siamo sempre attenti alle problematiche sociali della città e faremo anche iniziative nel periodo natalizio».

