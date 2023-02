A Terni arriva Beethoven: ecco il concerto del Trio di Parma voluto dall'Associazione Filarmonica Umbra

TERNI Nel programma dei concerti dell’Associazione Filarmonica Umbra, il prossimo atteso appuntamento è quello con il Trio di Parma. Il concerto si terrà giovedì 9 febbraio al Teatro Secci, alle ore 21: un’occasione per ascoltare l’Integrale dei Trii di Beethoven. In programma del grande maestro sono infatti le Variazioni su “Ich bin der Schneider Kakadu” con a seguire il Trio in mi bemolle maggiore op. 1 n. 1, e, infine, il Trio in mi bemolle maggiore. Questo è il primo di due concerti programmati dedicati al compositore. Al pianoforte ci sarà Alberto Miodini, al violino Ivan Rabaglia ed Enrico Bronzi suonerà il violoncello: i tre si esibiscono insieme dal 1990. Bronzi dichiara a proposito delle loro interpretazioni: «Forse la nostra forza sta nel quasi paradossale contrasto tra condivisione profonda dei valori di base del fare musica insieme e le marcate differenze di carattere individuale che ci contraddistinguono».



Tra gli altri appuntamenti del calendario appaiono «Voci d’Amore» con Diana Höbel e Federico Nicoletta, il 26 febbraio, il Trio Metamorphosi con Andrea Oliva, Alessandro Carbonare e Fabrice Pierre per l’11 marzo e, il 24 marzo con il Coro da Camera Canticum Novum e l’Accademia Hermans; si conclude il 2 aprile con il quartetto «Piovano&Friends».