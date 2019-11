A Stroncone domenica 24 si terrà il tradizionale concerto della banda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRONCONE Giovani strumentisti e una corale sulla scia della tradizione: questo accade, in poche parole, domenica 24 novembre a Stroncone. Presso la Sala del Circuito Museale si terrà il concerto della banda dell’Associazione Musicale «Le Contrade», diretta dal maestro Costanzo Quintili. La banda di Stroncone è attiva dal 1858 ed ancora oggi si porta avanti la tradizione. Il programma del 24 prevede, fra gli altri, brani di Rossini, Bellini, Piovani, Gomez e Arrigoni, insieme a pezzi molto famosi come «Roma nun fa la stupida stasera», «Anema e core» e «I Will follow him». L’Associazione negli anni ha partecipato a scambi culturali con altre bande musicali italiane e francesi, impegnandosi inoltre in molti concerti di beneficenza in tutta la provincia, collaborando tra l’altro con Avis e la Casa Circondariale. Grande motivo di orgoglio per la banda è stata la partecipazione all’apertura dei Giochi del Mediterraneo, nel 2009, a Pescara, e quella al film «Il dolce rumore della vita» di Giuseppe Bertolucci.L’evento è ad ingresso libero.