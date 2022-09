Lunedì 5 Settembre 2022, 00:35

Terni- Al via i Mondiali di Tiro con l'arco 3D che porteranno tra Terni, Stroncone e Carsulae oltre 300 arcieri in rappresentanza di 28 nazioni di tutto il mondo. Ieri, domenica 4 settembre, la cerimonia di apertura ai Prati di Stroncone. Da oggi inizia la gara con le finali a squadre in programma venerdì a Stroncone e quelle individuali sabato a Carsulae. La sintesi sarà trasmessa su Raisport.

L’ultima edizione dei Mondiali è stata quella canadese di Lac La Biche quattro anni fa, dove la Nazionale azzurra si era confermata ai vertici conquistando due argenti e quattro bronzi. Terni torna ad essere al centro della scena del tiro con l'arco internazionale dopo gli Europei Field del 2013 e i Mondiali 3D del 2015.

In campo ad accogliere gli atleti da ogni parte del mondo gli studenti del liceo linguistico Renato Donatelli di Terni, che già dalla settimana scorsa si sono mobilitati per l’arrivo delle squadre in aeroporto.

L’opportunità di aderire al progetto e la possibilità di mettere in gioco le competenze nelle lingue straniere studiate (che varrà poi loro come PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) è stata offerta a circa 15 alunni delle classi III-IV AL e BL del liceo i quali stanno partecipando all’evento in qualità di volontari e interpreti. Gli studenti e le studentesse hanno il compito di coadiuvare l’organizzazione e di gestire in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca le relazioni con i 320 atleti delle 30 squadre nazionali provenienti da tutto il mondo che partecipano al torneo.

La dirigente scolastica Luciana Leonelli e le docenti d’inglese Elisabetta Vella e Francesca Genuini spiegano che “Il PCTO è pensato come un progetto didattico innovativo, volto a sperimentare il mondo lavorativo, acquisire nuove abilità e conoscenze, riflettere su ciò che si attende dal futuro testando le proprie capacità sul campo. Questa occasione – continuano- sta permettendo agli studenti coinvolti nell’esperienza, di potenziare le competenze tipiche dell’indirizzo di studi frequentato, come possedere un buon livello di padronanza e conoscenza delle lingue straniere studiate, volte alla comunicazione e all’utilizzo in diversi ambiti sociali e situazioni professionali, e di acquisire le competenze trasversali per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi dopo la formazione superiore perché, aprire i confini scolastici al mondo esterno, diventa una modalità innovativa per un apprendimento permanente che permette agli studenti di essere consapevoli dei percorsi formativi da intraprendere che li accompagneranno lungo l’arco della vita. Ci teniamo a ringraziare i nostri studenti per lo spiccato senso del dovere e per l’entusiasmo che stanno dimostrando nell’affrontare gli intensi giorni di organizzazione del progetto prima e durante lo svolgimento delle gare – concludono. Un grazie di cuore a Stefano Tombesi, presidente della società A.S.D. “Arcieri Città di Terni” per aver permesso ai ragazzi di effettuare questa elevata esperienza di formazione che mette al centro l’interesse dei e per i giovani ed il loro futuro”.