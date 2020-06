© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - A fine marzo la Fondazioneaveva annunciato con grande rammarico la cancellazione degli eventi culturali programmati nei mesi primaverili a Solomeo. Il Coronavirus non avrebbe solo gravato sulle attività previste per aprile e maggio, quindi principalmente sulla stagione del teatro Cucinelli e sulla rassegna organistica “Ad Mariae laetitiam”, ma avrebbe impedito la realizzazione anche della ventiduesima edizione del Festival Villa Solomei, in programma tra il 21 e il 28 giugno. Da allora però la situazione si è evoluta ed è arrivato in queste ore un lieto annuncio: una speciale edizione del Festival Villa Solomei ci sarà anche quest’anno, un’edizione ridotta a una sola giornata ma comunque di grande valore. Nessuna nazione straniera al centro dell’evento, né ospiti di grido “ma ci sarà!” hanno annunciato con entusiasmo gli organizzatori: “Carichi di energia e spinti dalla voglia di fare - si legge nel comunicato stampa ufficiale - dalla voglia di dare un segnale gli organizzatori danno a tutti appuntamento al prossimo 4 luglio per il mini-Festival Villa Solomei 2020”.Ovviamente le modalità di accesso sono state riviste nel pieno rispetto delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, a partire dall’obbligatorietà della prenotazione (ai numeri 075.6977906 e 345.7182215 a partire da lunedì 29 giugno e fino a venerdì 3 luglio, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00; inoltre sarà possibile prenotarsi scrivendo all’indirizzo info@teatrocucinelli.it e ricevendo conferma scritta). Gli spettatori troveranno le sedute distanziate e i concerti saranno tutti gratuiti. Tre gli eventi in programma, capaci di destare l’interesse del pubblico e soddisfarne i gusti più diversi: si inizierà alle 17.00 presso il Teatro Cucinelli con(voce) e(pianoforte) che proporranno “La musica del mondo”, concerto che porterà alla scoperta degli albori della canzone moderna peschando nel repertorio della nostra “Italia della radio” del primo dopoguerra passando per la canzone napoletana, la bossa nova e il tango dal Sudamerica, la canzone nel regime nazista, la nascita del jazz e le sonorità dei cafè chantant parigini. Tutti arrangiamenti originali al pianoforte per proporre al pubblico brani storici che hanno segnato la svolta e il passaggio dalla cosiddetta musica colta alla canzone moderna come la conosciamo oggi.Alle ore 19.00, presso la Chiesa di San Bartolomeo si esibirà l’organista tedesco, che proporrà al pubblico un percorso musicale attraverso la tradizione organistica d’oltralpe. Chiusura alle 21.15 presso l’Anfiteatro del Teatro Cucinelli con il tradizionale “Concerto sotto le stelle” offerto dall’Orchestra da camera di Perugia diretta dal Maestro. Protagonista della serata sarà la musica dei “due” Mozart,(il cosiddetto “Mozart di Odenwald”) e il ben più noto, in un confronto appassionante. Le presentazioni musicologiche dei concerti saranno a cura di