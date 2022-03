Sergio Castellitto, Tilda Swinton, la compagnia Ballet Xtreme e la musa di Almodovar Rossy de Palma: la Stagione di Solomeo prende il via

PERUGIA - Quattro spettacoli di rilievo internazionale animeranno il Teatro Cucinelli tra aprile e giugno, con una star holliwoodiana pronta a regalare uno speciale omaggio a Pasolini. Finalmente può partire la Stagione di Prosa di Solomeo, dopo l'anteprima di novembre scorso con il Tempest Project di Peter Brook proposto in prima assoluta per l’Italia. In quell'occasione il padrone di casa nonché presidente del Teatro Stabile dell'Umbria Brunello Cucinelli aveva sottolineato che la Stagione sarebbe partita in primavera, perché «dopo tanti sforzi per uscire da questa pandemia manca solamente di pazientare e stare attenti ancora per una manciata di mesi».

Il primo artista a mettersi sotto i riflettori, sabato 2 e domenica 3 aprile, sarà Sergio Castellitto con il suo spettacolo, intimo eppure circense, Zorro un eremita sul marciapiede, di cui è anche protagonista; tratto dal tragicomico racconto di Margaret Mazzantini, la pièce racconta di un uomo ai margini della società che ripercorre la sua storia e le scelte che lo hanno portato a vivere sulla strada. A fine aprile, venerdì 29 e sabato 30, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini andrà in scena Embodying Pasolini con la star di fama internazionale Tilda Swinton. Una performance ideata da Olivier Saillard, riconosciuto storico della moda, ex direttore del Museo Galliera di Parigi, poeta e scrittore, che sarà sul palcoscenico accanto alla Swinton mentre lei indosserà i circa quaranta abiti disegnati per i film di Pasolini dallo scenografo e costumista Premio Oscar Danilo Donati. Uno spettacolo immaginato come fosse un invito a sbirciare nell’atelier di un artista, dove si approfondirà l’opera pasoliniana, da ll Vangelo secondo Matteo a Uccellacci e uccellini passando per Edipo Re, Il Decameron, I racconti di Canterbury e tante altre opere, attraverso costumi e abiti che saranno soggetto e oggetto di una pratica evocativa.

Appuntamento con la danza sabato 14 maggio quando arriverà in Umbria Passions in Balance della compagnia svizzera Ballet Xtreme: la prima ballerina Myrna Kamara sarà accompagnata da sei tra i migliori danzatori della scena internazionale, tra cui Marco Fagioli e Antonio Trerotola. La serata, pensata e realizzata appositamente per il Teatro Cucinelli, è composta da quattro pezzi firmati da altrettanti importanti coreografi, quali lo spagnolo Pedro Lozano Gomez con la musica di Carl Philip Emanuel Bach, Martha Graham con la musica originale di Cameron McCosh rielaborata da Pat Daugherty, Filipe Portugal con la musica di Frédéric Chopin e Paolo Mohovich che porterà in scena una coreografia con la musica di Philip Glass. Un’altra esclusiva per Solomeo chiuderà la Stagione, in una data ancora da definire nel mese di giugno: al centro della scena ci sarà l’attrice e modella spagnola, musa di Almodovar, Rossy de Palma, che è tornata a far parlare di sé con la serie comica musicale Once Upon a Time... Happily Never After di Manolo Caro sbarcata su Netflix qualche giorno fa.

È già possibile acquistare i biglietti per i primi tre spettacoli della Stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Cucinelli di Solomeo, in vendita attraverso il sito del TSU teatrostabile.umbria.it. Inoltre si possono prenotare telefonicamente i propri biglietti al Botteghino Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria contattando il numero 075.57542222, tutti i giorni feriali dalle 16.00 alle 20.00.