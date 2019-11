A scuola di riciclo con gli incontri di Zanichelli: al Galilei e al Donatelli si parla di recupero di materie prime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Zanichelli porta a Terni «La scienza a scuola 2019», un’iniziativa per permettere agli studenti e ai loro insegnanti di apprendere quali sono le nuove frontiere della ricerca da chi ci si impegna quotidianamente. In città saranno interessati il 28 novembre il liceo Donatelli e il liceo Galilei, in cui sono previsti degli incontri per ragazzi e docenti dal titolo «Le città miniere del futuro: come ricavare materie prime dai rifiuti». La relatrice sarà Silvia Serranti, ordinaria di Ingegneria delle materie prime all’Università La Sapienza di Roma. Si parlerà di come recuperare e riciclare le materie prime degli scarti prodotti nelle città come alternativa sostenibile preferibile allo sfruttamento di risorse non rinnovabili, e saranno mostrate alle classi le tecnologie utilizzate per questi scopi. Si parlerà soprattutto degli scarti da costruzione e demolizione, una fetta consistente dei rifiuti prodotti, e delle plastiche, la grande emergenza dei nostri giorni.