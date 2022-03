A scuola di alberi insieme agli alunni dell'Istituto Comprensivo Foligno 1

FOLIGNO - A scuola di alberi… L’Istituto Comprensivo Foligno 1 ha aderito al progetto “Un albero per il futuro” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e i Carabinieri della Biodiversità. Nei giorni scorsi i bimbi delle scuole dell’infanzia e i ragazzi delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, muniti di mascherine e nel rispetto delle regole legate alla pandemia in corso, sono usciti nei giardini dei propri plessi per mettere a dimora alberi e cespugli. Ad attenderli i Carabinieri della Biodiversità che hanno svolto l’attività didattico-informativa e gli operatori del Comune di Foligno e il personale dell’Afor che hanno collaborato all’iniziativa. “E allora – scrivono gli alunni, i docenti la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Foligno 1 - aceri, abeti bianchi, lecci, farnie, roverelle sorbi montani e ginestre sono venuti ad abitare accanto a noi e da noi si aspettano attenzione e cura. Perché si pianta un albero, poi un altro, poi un altro ancora e, insieme, si fa bosco, si fa aria, si produce cambiamento… Perché prendersi cura del verde è esercizio di cittadinanza, una sfida per lasciare tracce buone. E noi, alunni e docenti dell’Istituto – ribadiscono - , vogliamo crescere insieme e come gli alberi, sperando di avere abbastanza spazio per tutte le cose belle che il futuro ci riserva, sapendo che ci saranno delle sfide da affrontare durante il percorso, temporali, vento forte o pioggia, consapevoli del fatto che saremo chiamati a diventare ombra per chi ne ha bisogno, riparo per chi lo cerca, fermezza di radici per la terra che ci accoglie… E allora abbiamo accolto le nuove piantine che ci aiuteranno a migliorare la qualità dell’ambiente, che poi è vita. Abbiamo stretto un patto con la terra, noi per lei e lei per noi, una promessa reciproca, un segno da lasciare che sia forte, teso verso il cielo, rigoglioso. Perché abitiamo la terra e della terra dobbiamo fare parte, nella conoscenza delle sue diversità e ricchezze, nel rispetto dei suoi bisogni, nella consapevolezza della sua forza buona. Perché, ci siamo detti, ciascuno di noi può essere e sarà, albero! Ringraziamo i Carabinieri della Biodiversità per la pazienza e la competenza dimostrata, ringraziamo il Comune di Foligno e l’Afor per la collaborazione, ringraziamo gli alberi perché ci offriranno un domani buono, ecosostenibile e ci impegnamo, da oggi, ad essere come loro; presenza buona, radice profonda e solida, altezza, tesoro da proteggere”.