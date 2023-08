Sabato 26 Agosto 2023, 08:35

Nuovo blitz dei volontari per l’ambiente. Un gruppo, piccolo ma determinato, di cittadini nelle scorse ore ha ripulito un pezzo di Sant’Eraclio raccogliendo diversi sacchi di immondizia, frutto dei comportamenti incivili di chi getta carta, plastica e altri materiali in strada o abbandona l’immondizia li dove non deve stare. Il tutto in barba alle regole della raccolta differenziata che, invece e fortunatamente, vengono rispettate dalla quasi totalità dei cittadini.

IL PUNTO

A darsi da fare sono stati Gabriele Finamondi, Luigi Luccioli, Rudi Trabalza, Mauro Marchionni Mauro e Alessandro Raspa. Un impegno, quello portato avanti dai “magnifici 5” che li vede non nuovi ad imprese del genere. Il tutto viene fatto per dare un giusto decoro, in questo caso al borgo di Sant’Eraclio, alla città nel suo complesso. Un problema, quello dell’abbandono dei rifiuti domestici, non nuovo e sempre dovuto ai comportamenti più che sbagliati di soggetti difficilmente definibili come esempio di buone pratiche. Al di la del perché avvengono ancora questi gravi comportamenti, l’indignazione dei cittadini corretti sale sempre di più. Ci vorrebbe, laddove possibile, un’azione ancor più profonda nei confronti di chi viene individuato a compiere questi abbandoni. In alcune realtà d’Italia, ad esempio, oltre alla sanzione e alle eventuali conseguenze penali, a carico del trasgressore scatta anche il sequestro temporaneo del mezzo utilizzato per abbandonare i rifiuti. Ribadendo ancora una volta che la colpa di questi fatti è soltanto di chi li causa, va ulteriormente ribadito che sempre più spesso i posti scelti per scaricare illegalmente rifiuti domestici sono spesso gli stessi.

I NUMERI

Intanto, come ricordato da Il Messaggero nei giorni scorsi, nel primo semestre del 2023 sono già state elevate 180 multe in tutto il territorio comunale per abbandono di rifiuti ed errato conferimento: considerando che nel corso di tutto il 2022 ne sono state elevate oltre 200. “Grazie all’installazione delle fototrappole – ha commentato il sindaco Stefano Zuccarini - ed alla più stretta sinergia tra il Comando della Polizia Municipale e la Valle Umbra Servizi, la lotta contro furbetti ed incivili si fa sempre più serrata, permettendo di scoprire chi utilizza in maniera impropria cassonetti riservati ad altre utenze, chi abbandona rifiuti anche potenzialmente pericolosi in suolo pubblico e chi non rispetta la raccolta differenziata. Purtroppo l’inciviltà dei singoli soggetti si ripercuote poi sull’intero sistema andando a creare disagi a tutti, penalizzando i cittadini virtuosi. Ringrazio per la costante e preziosa collaborazione gli agenti della Polizia Municipale per l'azione in difesa del territorio e del rispetto delle regole”.