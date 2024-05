Elezioni comunali. A San Gemini corrono Clementella, Grimani e Bracco. Tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale

SAN GEMINI – Il borgo più bello d’Italia non è mai stato così tappezzato di manifesti elettorali. Di più, tanti di più, quelli di Leonardo Grimani (quasi fosse un volto nuovo). C’è da dire però che Grimani è stato il primo ad annunciare la propria candidatura a sindaco di San Gemini. A metà marzo aveva già promesso ai suoi concittadini che avrebbe messo a loro servizio l’esperienza fatta in Senato. Con due consigliature alle spalle – è stato sindaco dal 2009 al 2019 – e un mandato a Palazzo Madama, presentarsi alle comunali di giugno per lui equivale a rispondere ad un imperativo interiore. «Un dovere morale ricandidarsi alla carica di sindaco». E nonostante sia stato l’ultimo a presentare la lista civica San Gemini cambia verso Leonardo Grimani sindaco (intorno alle 11 di sanato 11) la sua foto è dappertutto. I nomi: Italo Aprile, Raffaele Bauducco, Enrico Bertolini, Maurizio Domenici, Francesco Favorito, Federica Grimani (sorella del candidato sindaco), Christopher Merejewe, Maria Cristina Pomponio, Roberto Pizzotti, Maria Grazia Rielli, Maurizio Tomassi, Silvia Gentili.

Ma dovrà vedersela con il sindaco uscente Luciano Clementella di cui è stato uno dei principali sostenitori. Clementella scende in campo con la sua squadra quasi al completo, a parte il vice sindaco “cacciato” : nella sua lista persino l’assessore dimissionario Battistini. Il nome della lista civica, lo stesso con cui ha conquistato la fascia tricolore. Per CambiAmo San Gemini, candidato sindaco Luciano Clementella, i nomi in lizza: Simone Battistini, Micol Burrai, Antonio Catanzani, Giuseppe Crea, Ambra Giacomelli, Alessandro Lardori, Simona Lucarelli, Valentina Luchetti, Federica Montagnoli, Elisa Rossi, Federico Scuccuglia, Graziano Soli.

E poi c’è il candidato del campo largo Giuseppe Bracco presentato dalla ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, e appoggiato dai Dem. Nella lista civica Unità e responsabilità per San Gemini Bracco sindaco, anche Luca Ferrotti, che il Pd candidò alle regionali del 2019.

Gli altri nomi: Maurizio Ballesi, Luciano Binnella, Valentina Bracchi, Angelo Camilli, Elisabetta Catanzani, Diego Diomedi, Stefano Gregori, Fabio Laurucci, Cinzia Mancinelli, Elisabetta Pastore, Lorenzo Santirosi.