Lunedì 19 Dicembre 2022, 21:56

SAN GEMINI - E’ il giorno dell’addio a Giuliana Diomedi, 78 anni, di San Gemini, trovata senza vita nella sua abitazione di Acquavogliera.

I funerali della donna, che lascia tre figli, gli amati nipoti e tantissimi amici che l’adoravano, si svolgono oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di San Francesco, a San Gemini.

Sulle cause della tragedia che si è consumata giovedì nell’appartamento dove Giuliana viveva sola, col passare delle ore sembrano esserci pochi dubbi. A spezzare la sua vita dedicata agli altri, vissuta sempre col sorriso e una parola buona, sarebbe stato un incidente domestico.

Gli investigatori dell’arma, coordinati dalla procura ternana, avevano avviato delicate indagini sul decesso anche alla luce dei ripetuti furti in casa andati in scena nella zona nord della città e della rapina violenta di giovedì sera in una zona non molto distante da Acquavogliera. Per escludere il passaggio di altre persone nell’appartamento il sostituto procuratore, Raffaele Pesiri, ha disposto l’autopsia. Esame che è stato eseguito domenica dal medico legale, Valentina Rosati alla presenza di Luigi Carlini, il consulente nominato dalla famiglia della vittima.

I risultati saranno disponibili entro 60 giorni ma già da ora sembrano potersi escludere aggressioni o eventi esterni. L’assenza di segni di effrazione lasciava pensare che il decesso potesse essere legato a un incidente domestico. Una caduta accidentale che avrebbe procurato una vasta ferita sulla fronte e una perdita significativa di sangue.

Per svolgere i rilievi la casa era stata sottoposta a sequestro.

Oggi l’addio a Giuliana, da tutti ricordata come una donna gentile e educata, sempre pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno di un gesto o di una parola di conforto.

Per volontà della famiglia non fiori ma gesti solidarietà in ricordo di una persona che ha sempre vissuto per gli altri.