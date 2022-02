A.s.d. Guardea vince la Coppa Italia Promozione. Rossoblu in festa sul campo di Bastia.

L'A.s.d. Guardea trionfa sul Ventinella e porta a casa la Coppa Italia di Promozione. Un epilogo tutt'altro che scontato per i rossoblù che al momento di scendere in campo erano dati per sfavoriti. «Invece -racconta Guglielmo Scianca una delle figure storiche nella dirigenza della squadra e attuale presidente del Gmt2005 la giovanile del Guardea- abbiamo messo in difficoltà gli avversari per tutta la partita. Alla fine siamo stati applauditi da entrambe le tifoserie e a livello sportivo è una delle cose che da più soddisfazione». Dopo un primo tempo senza reti, salvo un'occasione al 41esimo su iniziativa di Materazzo respinta dalla difesa avversaria sulla linea di porta, a cambiare il volto del match riprova, e stavolta riesce, ancora Materazzo che al 10' della ripresa insacca. A riaprire la partita arriva Catani al 37', ma al 3' del secondo tempo supplementare è Vittori che infila il goal della vittoria. Due minuti, ed è grande festa. Il campo neutrale del Bastia si colora di rossoblù. «Se penso -continua Scianca- che eravamo fuori al primo turno. Invece - si accalora- un giorno arriva la telefonata da Perugia in cui ci comunicavano che eravamo stati ripescati fra i terzi per la differenza reti». Da lì è stata una cavalcata fino alla vittoria. «Cinque vittorie su cinque partite- chiude Scianca- anche contro squadre che possono contare su giocatori molto quotati». A festeggiare sugli spalti erano in tanti, anche il sindaco Giampiero Lattanzi. «Una bella soddisfazione -ha detto- per una società che da sempre è impegnata anche nel sociale e con i più piccoli nell'organizzazione di attività che promuovono valori positivi».