A Roma si progettano le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante: Giove e Acquasparta i comuni coinvolti del Ternano

ROMA Poste Italiane ha deciso di sostenere le celebrazioni per la ricorrenza dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, che cade nel 2021. L’annuncio del progetto di valorizzazione pensato per questa occasione è stato presentato il 10 gennaio a Roma dal ministro della cultura e del turismo Dario Franceschini, dal presidente del Comitato per i 700 anni dalla morte di Dante Carlo Ossola con la presidente Maria Bianca Farina e Matteo Del Fante di Poste Italiane. I protagonisti saranno i comuni italiani (70 al momento, ma si crede che il numero possa crescere con il tempo); per la regione Umbria era presente all’evento il sindaco di Giove, che sarà uno dei comuni coinvolti insieme ad Acquasparta. La prospettiva è quella di unire e parlare di identità: «Dante è di tutti, coinvolge, è stato uno dei primi a parlare di Europa: celebrarlo significa lavorare per l’unità e l’orgoglio per il Paese» afferma Franceschini.