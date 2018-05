TERNI Le difficoltà legate all’applicazione della circolare Gabrielli non sono mancate. E hanno costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma della rievocazione storica del passaggio di Lucrezia Borgia a Portaria, che nel recente passato andava avanti per dieci giorni. La pro loco però punta su due giorni ricchi di eventi, in programma oggi e domani, che coinvolgeranno tutto il paese e richiameranno il pubblico delle grandi occasioni. Il via oggi pomeriggio, alle 18 e 30, con il concerto di musica rinascimentale a cura del gruppo “Ninfea”. A seguire, a partire dalle 20, la Cena con delitto con “I Delittuosi”, banchetto a base di prodotti tipici dell’epoca a cavallo fra il ‘400 e il ‘500. Per le prenotazioni 349 0075637. Domani il momento clou della rievocazione, con un lungo pomeriggio di festa tra i vicoli del ridente borgo. La manifestazione “Immergiti nel Rinascimento”, inizierà alle 16 e proporrà cortei storici, spettacoli, antichi mestieri e punti ristoro dislocati nell’abitato di Portaria. Per informazioni www.portaria.it. “La burocrazia e i costi ci hanno costretto a ridurre al minimo il programma - conferma il presidente della Pro loco, Roberto Spoldi. E’ evidente che, se non si interverrà per adeguare la circolare Gabrielli, che è stata pensata per i grandi eventi, alle esigenze delle piccole feste paesane, nei borghi della provincia salteranno tante iniziative”.



Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA