A pieno ritmo l'hub vaccinale di Bardano a Orvieto e quello pediatrico in ospedale. I volontari ProCiv al lavoro sul tracciamento

In seguito a numerose segnalazioni dei cittadini ricevute dal comune di Orvieto sul sistema di prenotazione dei vaccini, nella mattina di venerdì 7 gennaio la sinda di Orvieto, Roberta Tardani ha fatto visita al centro vaccinale di Bardano insieme al responsabile della Protezione Civile di Orvieto, Luca Gnagnarini.

«Al centro l'attività prosegue a pieno regime con oltre 300 somministrazioni quotidiane - ha poi speigato Tardani - in questi ultimi giorni, grazie a una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e alle nuove misure introdotte dal Governo, la richiesta di vaccinazioni è aumentata notevolmente e all'hub vaccinale di Bardano arrivano le prenotazioni da tutta l'Umbria e anche fuori dal nostro Distretto Sanitario. In questa situazione - spiega la sindaca - è possibile che i cittadini orvietani non riescano a trovare posti disponibili nell'immediato presso il Centro di Bardano e vengano indirizzati verso altri Centri dell'Umbria. Nei prossimi giorni sarà comunque implementata l'attività con la ripresa delle sedute vaccinali domenicali.»

Intanto è pienamente attivo anche il Punto Vaccinale pediatrico presso l'ospedale di Orvieto dove vengono effettuate le vaccinazioni per i bambini da 5 a 12 anni. Nel frattempo nella stessa mattina negli uffici del Distretto sanitario di via Postierla i volontari della Funzione associata di Protezione civile dell'Orvietano hanno iniziato l'attività di supporto al Dipartimento igiene e prevenzione della Usl Umbria per il tracciamento dei contatti con soggetti positivi al Covid-19.