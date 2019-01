A piedi attraversa l'autostrada, tratto in salvo: era scomparso da casa da due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Era scomparso da casa da circa due settimane ed è stato trovato lungo l'autostrada, a piedi, rischiando seriamente di essere investito. La polizia stradale di Orvieto lo ha intercettato venerdì mattina lungo la corsia nord dell'A1 nei pressi del casello di Orte, un 35enne della provincia di Roma apparso in evidente stato confusionale. Alla vista della pattuglia, che precedentemente aveva rallentato il traffico per evitare che l'uomo fosse travolto, il 35enne ha scavalcato il new jersey centrale passando sulla carreggiata opposta e soltanto per miracolo non è stato investito da un'auto che stava arrivando e che è stata costretta a inchiodare di fronte a lui. Gli agenti della polizia stradale lo hanno quindi rincorso a piedi e sono riusciti a bloccarlo. Incensurato, l'uomo era scomparso da casa lo scorso 6 gennaio. Agli agenti ha raccontato di aver camminato per giorni, senza una destinazione, come dimostrano le grosse vesciche ai piedi e le lesioni al volto, dovute al freddo. Il 35enne romano è stato raggiunto nella caserma della polizia stradale di Orvieto dai familiari e riportato a casa.