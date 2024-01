Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:35

PERUGIA - Un concerto di solidarietà. In cui un giovane talento si regala al pubblico per aiutare Federico e i ragazzi che come lui combattono contro la Lafora, la malattia che uccide i ragazzini e le cui cure sono costosissime. Questa la commovente iniziativa prevista per domenica 7 gennaio nell'abbazia di San Pietro, dove alle 17 Edoardo Riganti Fulginei, già enfant prodige del pianoforta, si esibirà in brani di Chopin, Ravel e Liszt-Bellini.

«Se volete dare anche una piccola mano alla ricerca contro la malattia di Lafora e alla somministrazione del Val 1221 – è l'invito della famiglia di Federico -, venite al concerto del brillantissimo Edoardo Riganti Fulginei. Ciò è possibile grazie alla generosità del giovane artista e alla sensibilità della Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia, al suo vicepresidente Antonio Bartolini e al direttore amministrativo Mauro Cozzari, che ringrazio vivamente».

Non si potrà pagare in contanti, quindi l'unico modo per partecipare al concerto è effettuare, preventivamente, un bonifico di 20 euro: l'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto Odv - Sezione Umbria. L'Iban è IT 10 P 07601 11800 000017000365, la causale “concerto 7 gennaio 2024”. «Anche se non potete partecipare, diamo un piccolo senso, insieme, a questi giorni di festa», è l'appello della famiglia. «La nostra è una guerra contro il tempo, contro una malattia feroce come poche, contro le multinazionali farmaceutiche che investono solo dove c’è lucro – insiste Margherita, coraggiosissima mamma di Federico -. I nostri ragazzi sono rari, anzi: unici. Siate con noi e venite al nostro concerto».