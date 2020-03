A Perugia: «Fanno la spesa in due, fermateli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Le norme rigide e severe non bloccano gli spostamenti al di fuori della comprovata necessità. Ieri in città la polizia locale ha sanzionato due cittadini (verbale da 533 euro) perché non avevano un giustificato motivo per circolare. Le multe sono scaturite a seguito dei controlli a tappeto effettuati nell’arco di tutta la giornata: 47 autocertificazioni controllate fra mattina e pomeriggio, oltre 30 veicoli fermati (ma anche alcune persone a piedi che, è stato detto, si stavano recando in farmacia) e agenti a pattugliare i parchi e di fronte alle attività commerciali. Già, se prima la lente era puntata soprattutto sulle aree verdi, ancora monitorate sebbene chiuse, c’è sempre più attenzione sul fronte supermercati, perché c’è ancora «gente disinformata», cioè chi va imprudentemente a fare la spesa in coppia o con i figli. Una situazione riscontrata pure dalla Protezione civile del Comune che è impiegata, assieme alle forze dell’ordine, nei controlli in città. Controlli che scattano anche grazie alle segnalazioni che arrivano ai due numeri messi a disposizione della popolazione (0755773116 e 0755773117) dal centro operativo comunale. «Già dalle 7,30 di mattina cominciano ad arrivare telefonate», spiega al Messaggero Roberto Chiesa, della protezione civile del Comune che opera nel territorio con il gruppo Perusia. «In questi giorni le telefonate ai due numeri non sono calate, l’attività è per lo più costante». Richieste di informazioni sui decreti governativi, domande per capire come e se è possibile uscire di casa, segnalazioni di assembramenti e cattivi comportamenti. Ecco quel che i cittadini chiedono e dicono chiamando la Provic comunale, che in questi giorni ha continuamente ristudiato le norme per cercare di dare le risposte più chiare ai cittadini. Cittadini che scelgono di rivolgersi anche via social a Comune e Provic.Ieri un residente di San Marco ha chiesto controlli serrati per continui via vai di persone «con buste contenenti pane o poco più, tutti i giorni più volte al giorno». In particolare c’è preoccupazione per la parte alta del quartiere, quella del toppo sopra il cimitero, dove viene segnalato un continuo via vai di persone. Segnalazioni di persone «che escono più volte per la spesa» sono arrivate da varie zone dalla città anche agli operatori che rispondono alle due linee fisse, dove c’è pure chi si offre volontario per dare una mano. Un problema per chi, come si è sentita spiegare una giovane perugina che si era proposta per aiutare le persone in difficoltà con la spesa, non è adeguatamente formato. Dunque non ci si può improvvisare volontari, ma la disponibilità è un segnale comunque positivo in una situazione ancora da bollino rosso. Quantomeno, spiega la Protezione civile comunale, la situazione in fatto di rispetto delle regole in vigore sembra essere buona in città. «Un miglioramento ci sta». Fattore decisivo nella battaglia contro il virus.