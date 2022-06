A Orvieto via alla 11sima edizione del Torneo dei Quartieri di Basket - Trofeo "Corrado Spatola"

Stesso posto, stesso entusiasmo, stessa formula. Prende il via martedì 21 giugno a Orvieto, negli spazi sportivi della Scuola Media “Luca Signorelli”, l'11sima edizione del “Torneo dei Quartieri di Basket – Trofeo Corrado Spatola” intitolato alla memoria del grande cestista orvietano scomparso a 44 anni in un incidente stradale nel 2008 alla cui memoria è intitolato anche il campo di basket di piazza Marconi.

L'appuntamento è di quelli attesissimi, una vera tappa fissa dell'estate sportiva orvietana, un momento che parla di basket ma anche di solidarietà e amicizia nel ricordo di Corrado, e un altro degli eventi che la pandemia aveva messo in “ghiacciaia” e che la città di Orvieto torna a vivere.

Da oggi fino a venerdì 24 giugnp piazza Marconi diventa la casa del basket orvietano con le sfide tra le squadre dei quattro quartieri, Olmo, Corsica, Serancia e Stella. In campo le compagini Mini, Junior e Senior a caccia del Trofeo edizione 2022. L'iniziativa, che nel tempo ha sempre riscosso grande successo sia di partecipazione sia di pubblico, è organizzata dalle associazioni “Corrado Spatola” e Arrapaho Basket, è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e patrocinata dal comune di Orvieto - assessorato allo Sport.

Anche quest'anno nel ricordo di Corrado, la famiglia Spatola assegnerà una borsa di studio al giovane che si sarà distinto nel corso della stagione – oltre che per le capacità sportive - per aver tenuto un comportamento corretto nell’ambito del campionato di appartenenza contraddistinto da serietà, lealtà ed impegno. La battaglia nel torneo Senior sarà diretta dai coach Marco Guerriero sulla panchina dello Stella, Maurizio Conticelli su quella del Serancia, Marco Pigozzi per l'Olmo e Francesco Russo sarà l'anima del Corsica.

Al termine del torneo sarà assegnato, come di consueto, il Trofeo al quartiere che avrà realizzato il miglior piazzamento risultante dalla somma delle posizioni ottenute nel torneo Mini, in quello Junior ed in quello Senior. Come da regolamento il Trofeo sarà rimesso in palio l’anno successivo e verrà assegnato definitivamente al quartiere che se lo aggiudica per tre volte. Il trofeo, che nella edizione 2019 è andato al quartiere Stella, è offerto dalla famiglia Spatola ed è stato realizzato dagli artigiani orvietani Fabrizio Trequattrini e Alberto Bellini. In questa edizione, giovedì è prevista una cena di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla associazione Orvieto Contro il Cancro.